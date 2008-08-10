Медведєв доручив зібрати докази злочинів Грузії в Південній Осетії

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Слідчому комітетові при прокуратурі РФ (СКП) зібрати і задокументувати докази злочинів, здійснених в Південній Осетії, назвавши геноцидом дії Грузії в невизнаній республіці.

На зустрічі з головою СКП Олександром Бастрикіним глава держави зажадав "вжити всіх необхідних зусиль для того, щоб зібрати і задокументувати докази злочинів, здійснених в Південній Осетії, щоб надалі була необхідна база для кримінального переслідування осіб, які скоїли злочини".

"Грузія піддала Південну Осетію дуже жорсткій, цинічній агресії, загинули люди, наші громадяни: і жителі Південної Осетії, і миротворці", - сказав Медведєв.

"Ті форми, в яких відбувалися дії грузинської сторони, інакше як геноцидом назвати не можна, тому що вони набули масового характеру і були спрямовані проти окремих людей - цивільного населення, миротворців, які виконували свої функції з підтримки миру в цьому регіоні", - сказав він.

Олександр Бастрикін у відповідь заявив, що докази злочинів грузинської сторони будуть зібрані. "Ми беремося до роботи негайно. Разом з бригадою я завтра вилітаю до Владикавказа", - сказав Бастрикін.

Розмову Д.Медведєва і О.Бастрикіна транслювали телеканали.