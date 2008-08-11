На Івано-Франківщині кількість загиблих від повені зросла до 25 осіб

В Івано-Франківській області внаслідок стихійного лиха станом на сьогодні загинуло 25 осіб, з них семеро дітей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

За даними управління, зокрема, у Верховинському районі загинуло 2 осіб; у Долинському – 2 осіб, у м. Калуші – 1 особа; у Косівському районі – 1 особа; у Коломийському районі – 1 особа; у Надвірнянському районі – 3 осіб; у Тисменицькому районі – 4 осіб; у Тлумацькому районі – 1 особа; у Снятинському районі – 10 осіб.

Здійснено виплату матеріальної допомоги 17 сім’ям загиблих, власникам 128 житлових будинків, які повністю зруйновані.

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування продовжувалось обстеження пошкоджених будинків, здійснюються компенсаційні виплати населенню, постраждалому від стихійного лиха.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 24 жертви стихії на Івано-Франківщині.

Довідка УНІАН. Загалом в результаті повеней в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях загинуло понад 30 осіб.