Матіос пообіцяв розповісти про мотиви "зловісного" вбивства Грабовського протягом тижня

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Вбивство Грабовського мало досить зловісний відтінок, але з Божою допомогою нам вдалося розкрити це вбивство, і я думаю, що протягом тижня ми відкрито, публічно, з максимальним наданням відео, відео-, не фотоматеріалів, надамо загальну закінчену картину того, що сталося, причин, умов і найголовніше - мотивів вбивства Грабовського", - сказав Матіос.

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Як повідомлялося 25 березня, адвокат російського ГРУшника Олександра Александрова Юрій Грабовський був застрелений в покинутому колишньому колгоспному саду в 27 км від м. Жашків на Черкащині. Один з підозрюваних в організації його зникнення затриманий і заарештований, ведеться слідство.