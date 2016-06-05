На Дніпропетровщині показали варіант логотипу "Євробачення-2017" у стилі петриківського розпису

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Молодий художник створив кілька варіантів логотипу. У своїх розробках студент-третьокурсник використовував малюнки відомих петриківських майстрів Олександра Опарія і Олени Ярмолюк.

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"Ідея прикрасити петриківським розписом таку масштабну міжнародну подію не нова, її озвучували багато разів. Просто мені вдалося візуалізувати, як це може виглядати. Петриківка - унікальне мистецтво, визнане ЮНЕСКО, це дійсно візитна картка України у світі", - розповів хлопець.