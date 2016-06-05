На Дніпропетровщині показали варіант логотипу "Євробачення-2017" у стилі петриківського розпису
02:47, 05 червня 2016Суспільство
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На Дніпропетровщині ініціюють створення у стилі петриківського розпису логотипу пісенного конкурсу «Євробачення - 2017», який повинен відбутися в Україні. З ідею і розробками проектів такого логотипу виступив молодий майстер петриківського розпису з селища Петриківка, студент-третьокурсник Львівської національної академії мистецтв Ігор Лісовий.
Молодий художник створив кілька варіантів логотипу / Радіо свобода
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Молодий художник створив кілька варіантів логотипу. У своїх розробках студент-третьокурсник використовував малюнки відомих петриківських майстрів Олександра Опарія і Олени Ярмолюк.
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"Ідея прикрасити петриківським розписом таку масштабну міжнародну подію не нова, її озвучували багато разів. Просто мені вдалося візуалізувати, як це може виглядати. Петриківка - унікальне мистецтво, визнане ЮНЕСКО, це дійсно візитна картка України у світі", - розповів хлопець.
"Євробачення-2017" / Радіо свобода
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