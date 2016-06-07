В Одесі колишньому співробітнику облпрокуратури повідомлено про підозру у привласненні чужого автомобіля

Про це УНІАН повідомили к прес-службі прокуратури Одеської області.

«Прокуратурою області повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України колишньому керівнику слідчого підрозділу прокуратури області. У березні 2015 року його звільнено з органів прокуратури», - відзначили у прес-службі.

Зокрема, чоловік підозрюється у заволодінні автомобілем Hummer Н3 2007 року випуску шляхом ошукування та використання підробленого документа.

У прес-службі додали, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Як повідомило УНІАН джерело в прокуратурі, йдеться про колишнього начальника слідчого відділу прокуратури Одеської області, який заволодів іномаркою бізнесмена, у якого намагалися викрасти малолітнього сина.

«Потерпілий звернувся до цього прокурору за допомогою», - пояснило джерело.

Він додав, що запобіжний захід підозрюваному хотіли обрати сьогодні, 7 травня, але фігурант заявив відвід «абсолютно усім суддям Приморського райсуду Одеси, який розглядає справу».

Джерело додало, що «з незрозумілих причин суд переніс розгляд на п'ятницю».

Як повідомляв УНІАН, у березні прес-служба прокуратури Одеської області повідомила про розслідування щодо екс-співробітника відомства за підозрою у привласненні автомобіля чоловіка. Останній звернувся до прокуратури області із заявою про те, що у серпні 2010 року ряд осіб, в тому числі і чинних співробітників міліції, у смт Затока Одеської області спробували викрасти його 3-річного сина. За даним фактом було порушено кримінальну справу. За словами чоловіка, правоохоронці у нього систематично вимагали неправомірну вигоду за швидке розслідування.

Потерпілий також надав прокурорському працівнику у користування житло і автомобіль Hummer, який підозрюваний у 2013 році перереєстрував на себе. Крім того, у рамках розслідування перевірялася заява громадянки про вчинення цим самим колишнім прокурорським працівником карного злочину за ст. 152 КК України (зґвалтування).