В Одесі поліцейські затримали чоловіка, в автомобілі якого виявлено арсенал зброї

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, вдень 6 червня на вулиці Гайдара патрульні зупинили автомобіль Skoda Fabia за порушення ПДР, а саме - за відсутність номерного знаку.

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«Коли патрульні підійшли до водія, щоб перевірити документи, чоловік відреагував агресивно. Під час спілкування інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння», - відзначили в прес-службі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу і провели обшук автомобіля. У результаті знайшли пакет з невідомою речовиною рослинного походження, два пістолети, патрони для травматичної зброї, балаклаву, кілька ножів і газовий балончик, а також кілька мобільних телефонів і чоловічих барсеток.

«Підозрюваного доставили у відділення поліції для подальшого з’ясування всіх обставин», - додали в прес-службі.