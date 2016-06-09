Більшість українців ставляться до внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму позитивно або нейтрально - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними опитування, позитивно ставляться до вимушених переселенців 43%, нейтрально - 47%. Лише 6% висловили негативне ставлення, 4% не змогли відповісти на запитання.

Водночас у містах найбільшої концентрації до переселенців ставляться краще: 58% сприймають їх позитивно, 34% - нейтрально, 2% - негативно, а 6% не визначились із відповіддю.

Ставлення до переселенців за останні два роки у більшості (83%) населення України залишилося незмінним.

Серед респондентів по Україні та в містах концентрації 76% і 77% відповідно не знають, яка допомога гарантована цій категорії громадян законом.

Крім того, опитані схильні сприймати переселенців як громадян, що мають рівні права з іншими, стали заручниками ситуації і потребують підтримки - 89% по Україні та 96% - у містах найбільшої концентрації.

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77% по Україні і 85% в містах концентрації вважають, що вимушені переселенці не є винними в ситуації, в якій опинилися.

Водночас 80% по Україні та 75% в містах концентрації вважають, що переселенці мають нести військовий обов’язок на рівні з усіма.

Крім того, не бачать особливої різниці між вимушеними переселенцями і постійними жителями свого населеного пункту 40% по Україні та 57% у містах концентрації, протилежної думки дотримуються 38% по Україні та 27% в містах концентрації.

Згідно з опитуванням, ЗМІ є основним джерелом інформації про переселенців, оскільки лише кожен п’ятий українець спілкувався з вимушеними переселенцями особисто.

На основі інформації зі ЗМІ формують своє ставлення до переселенців 65% респондентів по всій Україні та 63% - у місцях концентрації.

Крім того, 45% жителів України знають, що в їхньому населеному пункті є переселенці з Донбасу і Криму.

Коли-небудь спілкувалися з переселенцями з будь-якого приводу 17%, мають таких людей серед сусідів, колег чи добрих знайомих - 8%, серед родичів і близьких друзів - 2%.

Найбільший відсоток тих, хто висловив позитивне ставлення до переселенців - на сході, у центрі та півдні в містах концентрації (63%, 63% та 57% відповідно), а найменше - у західному регіоні - 35%.

Дослідження засвідчило, що 85% опитаних по всій Україні та 79% в містах концентрації дотримуються думки, що вимушені переселенці мають повернутися додому, як тільки це стане можливим.

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Опитування також окреслило негативні тенденції у ставленні переселенців у столиці та в західній Україні. За даними опитування, присутність переселенців помітніша у Києві, де близько третини киян відчули їхню появу. Крім того, жителі Києва значно частіше, ніж деінде, оцінюють присутність переселенців з негативного боку. Зокрема 39% киян вказують на погіршення криміногенної ситуації, тоді як в інших регіонах цей показник не перевищує 16%. Крім того, на посилення соціальної напруженості у спільноті вказує 21% киян, що є вдвічі більшим показником, ніж деінде.

Приписування більшості переселенців негативних характеристик більше поширене на заході України. Наприклад, 39% опитаних там вважають, що більшість переселенців вимагають до себе особливого ставлення, 38% - що більшість з них не бажають працювати, зловживають допомогою, 31% - що вони переважно агресивні, зверхні, не рахуються з місцевими.

Крім того, дослідження засвідчило, що не бачать особливої різниці між переселенцями і постійними жителями свого населеного пункту 40% по Україні та 57% - у містах концентрації.

Опитування проводилося з 5 по 16 лютого 2016 року. Всього опитано 2 тис. респондентів проводилося по всій Україні, окрім АРК і непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Похибка - 2,25%.