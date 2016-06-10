Розслідувати подвійне громадянство мера Одеси Труханова повинна міграційна служба - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на відкритті першої в Україні громадської приймальні СБУ глава відомства Василь Грицак.

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Відповідаючи на запитання журналістів, генерал сказав: «Питання щодо Труханова перебуває в компетенції міграційної служби. СБУ передала у Державну міграційну службу всі зібрані матеріали».

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Геннадій Труханов має російський паспорт і є власником компанії «РОСТ», зареєстрованої через офшорні компанії на Віргінських островах. Також, за деякими даними, у Труханова є ще й грецьке громадянство.

6 квітня керівники Одеської ОДА звернулися до президента України та керівництва правоохоронних відомств з проханням невідкладно перевірити інформацію про наявність у Труханова російського громадянства.

15 квітня екс-депутат Верховної Ради нинішнього скликання Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів про російське громадянство мера Одеси, при цьому, згідно з ним, у міського голови є два паспорти - з реєстрацією в Дагестані і в Московській області.

27 квітня, перед початком сесії Одеської міськради Труханов заявив, що отримав відповідь з генерального консульства РФ в Одесі про те, що він не є громадянином Росії і не звертався за отриманням громадянства.