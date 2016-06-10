Жителям більшості районів Львова у суботу повернуть гарячу воду

Більшість мереж готові до відновлення подачі гарячої води мешканцям Львова. Проте для того, аби гаряча вода в квартирах львів’ян з’явилася у червні, потрібно близько 20 млн грн для компенсації різниці тарифів. Про це повідомляє Zahid.net.

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Як розповів під час апаратної наради у Львівській міськраді директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж, наразі на мережах завершуються гідравлічні випробування.

«У п’ятницю, 10 червня, зранку ми будемо готові повністю відновити подачу гарячої води у Залізничному, Шевченківському, Франківському, Личаківському районах та на вул. Стрийській», – сказав Пакіж.

Проте мешканцям більшої частини Сихівського району до 11 червня, як планувалося раніше, не вдасться підключити гарячу воду.

«Залишається тільки частина Сихівського району, бо там тривають роботи на тепломережі під ринком «Шувар». На це знадобиться ще кілька днів», – зазначив Пакіж. Тому гарячу воду на Сихові увімкнуть не раніше наступного тижня.

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Гідравлічні роботи розпочались на львівських тепломережах 10 травня і мали тривати до кінця травня. Пізніше їх продовжили до 11 червня.