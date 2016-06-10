Українця, якого затримали та катували в РФ, в Криму засудили до 10 років колонії за "замах на беркутівців"

"Встановлено, що Коломієць, будучи членом УПА, в ході масових заворушень у Києві в січні 2014 року вчинив замах на життя двох співробітників кримського спецпідрозділу "Беркут", закидавши їх пляшками із запальною сумішшю. Він же здійснив зберігання і перевезення нарковмісного рослини у великому розмірі", - йдеться в повідомленні прокуратури Криму, яке передає РБК-Україна.

Читайте такожСуддя у справі екс-беркутівців удруге відмовився міняти присяжних

Коломійцю призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Коломійця розповів, що той у листопаді 2014 року переїхав жити в Кабардино-Балкарії до дівчини, з якою познайомився в інтернеті. У травні 2015 року співробітники правоохоронних органів затримали та катували його при допиті, а потім перевезли в окупований Крим, стверджує адвокат. За словами захисника, звинувачення в нападі на бійців "Беркута" взагалі не мають підтвердження.