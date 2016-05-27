Адвокат українця, якому загрожує 20 років тюрми у Криму, розповів про його затримання у РФ і тортури

Коломійцю загрожує до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у нападі на бійців "Беркута" під час Революції Гідності на Майдані Незалежності, повідомив на прес-конференції в УНІАН російський адвокат Коломійця Михайло Кушпель, який приступив до його захисту 29 лютого 2016 року.

Зараз в окупованому Криму, в Київському районному суді Сімферополя, під головуванням судді Бєлоусова розглядається кримінальна справи Коломійця, який звинувачується у скоєнні двох злочинів. Перший з них класифікується за статтею 228 ч. 2 Кримінального кодексу РФ (зберігання і перевезення без мети збуту наркотичного засобу у вигляді марихуани вагою 152 грами). Другий злочин – за статтею 105 ч. 2 (замах на вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом з мотивів політичної або ідеологічної ненависті).

Матеріали справи складаються з чотирьох томів. Коломійцю загрожує до 20 років в'язниці.

Адвокат розповів, що Коломієць в листопаді 2014 року переїхав жити до Кабардино-Балкарії до дівчини Галині Залиханової, з якою познайомився в Інтернеті. Сам Коломієць є уродженцем села Вікторівка Миронівського району Київської області, народився 1993 року.

За словами Кушпеля, його підзахисний проживав на території Росії на законних підставах, тому що в нього у встановленому порядку була оформлена реєстрація на тимчасове проживання в РФ до травня 2015 року.

Адвокат зазначив, що в травні 2015 року двоє поліцейських у супроводі трьох-чотирьох осіб, які, за припущеннями, були співробітниками підрозділу ОМОН, прибули до місця проживання Коломійця та його російської подруги.

Вони повідомили про "вагомі підстави підозрювати Коломійця у вчиненні екстремістської діяльності" та провели обшук, нібито виявивши наркотики - адвокат зазначив, що в протоколі огляду не було вказано наявності цих наркотиків.

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Кушпель наголосив, що в матеріалах кримінальної справи зазначено, що Коломійця нібито запросили у відділення поліції, де той "без навідних запитань докладно повідомив про свою діяльність у Києві у 2014 році", а також, що він "з квітня по червень 2014 року здійснював сприяння Збройним силам України в коригуванні вогню на Донбасі".

У зв'язку з цим адвокат сказав, що в цій історії має місце порушення законодавства РФ з боку російських правоохоронних органів.

"Коломієць пояснював мені, що всі ці свідчення він дав під тортурами. Його опитування здійснював старший оперуповноважений Головного управління МВС Росії у Північно-Кавказькому окрузі... За словами Коломійця, обставини його бесіди полягали в наступному: що безпосередньо, коли його посадили в автомобіль поліції, до цього на нього були одягнені наручники, на голову йому одягли целофановий пакет, непрозорий. У такому стані він був доставлений до приміщення поліції...", - заявив адвокат.

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"Безпосередньо в цьому службовому приміщенні ноги його також було скуто наручниками, руки прив'язані до крісла з допомогою великих скріпок до великого пальця, і з використанням проводів він був підключений до мережі живлення. Були пропущені заряди електричного струму", - стверджує адвокат.

За словами Коломійця, спочатку його катували близько години, потім він постійно втрачав свідомість.

Кушпель заявив, що тортури довели Коломійця до відчаю і бажання покінчити з собою. У спробах вижити в такій ситуації під впливом співкамерників він прийняв іслам.

Кушпель додав, що в матеріалах кримінальної справи є постанова, в якій йдеться про посягання на життя співробітників правоохоронних органів за фактом замаху на життя українських співробітників "Беркута" в період з 18 січня по 19 лютого 2014 року в Маріїнському парку в Києві.

За словами захисника, звинувачення в нападі на бійців "Беркута" взагалі не мають підтвердження.

"Ситуація небезпечна ще й тим, що, в тому числі, справа Андрія Коломійця, який є жителем Київської області, показує, що під цю кримінальну справу може потрапити практично будь-яка людина, необов'язково для цього навіть потрапити до Криму", - заявила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Коломієць ніяк не пов'язаний з Кримом і ніколи там не жив.