СБУ: Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук бойовика Моторолу
Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук одного з бойовиків "ДНР" Арсенія Павлова, позивний "Моторола".
Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомляє Humanrights.
Його звинувачують у вбивстві полоненого українського військового Ігоря Брановицького, який захищав донецький аеропорт.
"Інтерпол повернув нам документи з мотивуванням про політичний характер справи Мотороли. Нам це незрозуміло. Він застрелив на очах свідків Брановицького, у нас він є підозрюваним і є рішення суду про його арешт", - сказав Маяків.
Читайте такожСБУ затримала секретаря "Молодої республіки", створеної під контролем бойовика "Мотороли"
За його словами, це не перший випадок, коли Інтерпол відмовляє СБУ оголошувати в розшук підозрюваних, пояснюючи це політичною заангажованістю.