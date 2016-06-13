СБУ: Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук бойовика Моторолу

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомляє Humanrights.

Його звинувачують у вбивстві полоненого українського військового Ігоря Брановицького, який захищав донецький аеропорт.

"Інтерпол повернув нам документи з мотивуванням про політичний характер справи Мотороли. Нам це незрозуміло. Він застрелив на очах свідків Брановицького, у нас він є підозрюваним і є рішення суду про його арешт", - сказав Маяків.

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За його словами, це не перший випадок, коли Інтерпол відмовляє СБУ оголошувати в розшук підозрюваних, пояснюючи це політичною заангажованістю.