Український літак сів у "Внуково-2", операція з обміну Солошенка і Афанасьєва починається - джерело
14:56, 14 червня 2016Суспільство
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Літак Ан-26 Національної гвардії України здійснив посадку в аеропорту "Внуково-2", розпочинається операція з обміну незаконно засуджених у Росії громадян України Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело, ознайомлене з ситуацією.
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«Літак приземлився. Сподіваємося оперативно забрати наших громадян і вилетіти додому», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув`язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.
10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.
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