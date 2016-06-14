Український літак сів у "Внуково-2", операція з обміну Солошенка і Афанасьєва починається - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело, ознайомлене з ситуацією.

Читайте такожПід Києвом приземлився літак, що забирав з України російських ГРУшників

«Літак приземлився. Сподіваємося оперативно забрати наших громадян і вилетіти додому», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув`язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.