ЗМІ дізналися про призначення нового прокурора Львівської області

Про це 14 червня повідомляє ZIK з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, представлення нового прокурора очікують вже в найближчі дні.

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Відзначається, що в прес-службі прокуратури Львівської області поки офіційно не підтверджують інформацію про призначення нового прокурора області.

Як відомо, 31 березня активісти зірвали подання прокурора Львівської області Віталія Мякишева.

Згодом активісти влаштували "люстрацію" прокурору Львівщини.