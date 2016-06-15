Перед обміном одеській сепаратистці Гліщинській змінили запобіжний захід - СБУ

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на соїй сторінці в Facebook.

За словами Гітлянської, СБУ проводить обміни виключно в рамках українського законодавства.

"За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію. У випадку з Гліщинською суд прийняв рішення скасувати цей запобіжний захід", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

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Гітлянська наголосила, що справа про "Бессарабську народну республіку" вже тривалий час знаходиться на розгляді суду і обвинувачена мала можливість дати свої свідчення.

"Аби упередити можливі некомпетентні коментарі про зрив розслідування самої справи, хочу повідомити, що справа вже тривалий час знаходиться на розгляді суду. Обвинувачена мала можливість дати свої покази. Надалі, глава 24-1 КПК, яка регламентує спеціальний порядок розслідування кримінальних правопорушень, передбачає необхідні механізми роботи для сторони обвинувачення та суду", - зазначила речниця СБУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 червня, незаконно засуджених в РФ українців Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Діденка, затриманих минулого року за підозрою у сепаратизмі.

За даними ЗМІ, Діденко - головний редактор сайту "Инфоцентр", що належить сепаратисту Антону Давидченку. Під час арешту Діденко намагався втекти від співробітників СБУ, вистрибнув з 3-го поверху і отримав кілька переломів. Його засуджено до трьох років обмеження волі.

Директор телекомпанії "Новая волна" Гліщинська (Романова) була заарештована СБУ у квітні 2015 року. 1,5 місяці тому в СІЗО у неї народився син. Також у неї є ще двоє неповнолітніх дітей.