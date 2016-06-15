Одеські прикордонники врятували від продажу у сексуальне рабство двох дівчат
13:55, 15 червня 2016Суспільство
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Оперативно-розшуковим відділом Одеського прикордонного загону спільно з підрозділами Головного управління поліції в Одеській області та прокуратури викрито міжнародний канал торгівлі людьми.
Прикордонники перекрили канал постачання дівчат у сексуальне рабство / dpsu.gov.ua
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Правоохоронцям також вдалося врятувати від продажу у сексуальне рабство двох дівчат.
Організатором каналу виступила громадянка України. Вона була затримана в міжнародному аеропорту "Одеса" під час чергової оборудки.
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Відомство зазначає, що за час функціонування каналу жертвами торгівців людьми стало 10 українок. За кожну з них організатори отримували від 1 до 3 тисяч доларів.
Чинне законодавство України передбачає за такі злочини покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Тривають слідчі дії.
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