Одеські прикордонники врятували від продажу у сексуальне рабство двох дівчат

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Правоохоронцям також вдалося врятувати від продажу у сексуальне рабство двох дівчат.

Організатором каналу виступила громадянка України. Вона була затримана в міжнародному аеропорту "Одеса" під час чергової оборудки.

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Відомство зазначає, що за час функціонування каналу жертвами торгівців людьми стало 10 українок. За кожну з них організатори отримували від 1 до 3 тисяч доларів.

Чинне законодавство України передбачає за такі злочини покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Тривають слідчі дії.