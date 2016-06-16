У залі офіційних делегацій "Борисполя" підтвердили інформацію про виліт до Ліона чартерного рейсу
11:18, 16 червня 2016Суспільство
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У залі офіційних делегацій міжнародного аеропорту "Бориспіль" підтвердили, що сьогодні з аеропорту вилітає чартерний рейс до Ліона, де відбудеться матч між збірними України та Північної Ірландії.
У залі офіційних делегацій "Борисполя" підтвердили інформацію про виліт чартера до Франції / УНІАН
У довідковій службі залу офіційних делегацій УНІАН підтвердили, що сьогодні о 13.00 з “Борисполя” вилітає чартерний літак до Франції і що реєстрація на рейс закінчується за 40 хвилин до вильоту.
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Сьогодні раніше на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13.00 вилітає чартерним рейсом на Євро-2016 до Франції.
Як відомо, сьогодні у Франції в рамках фінальної частини Євро-2016 відбудеться матч між збірними України та Північної Ірландії.
Гра розпочнеться о 19.00.
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