У залі офіційних делегацій "Борисполя" підтвердили інформацію про виліт до Ліона чартерного рейсу

У довідковій службі залу офіційних делегацій УНІАН підтвердили, що сьогодні о 13.00 з “Борисполя” вилітає чартерний літак до Франції і що реєстрація на рейс закінчується за 40 хвилин до вильоту.

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Сьогодні раніше на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13.00 вилітає чартерним рейсом на Євро-2016 до Франції.

Як відомо, сьогодні у Франції в рамках фінальної частини Євро-2016 відбудеться матч між збірними України та Північної Ірландії.

Гра розпочнеться о 19.00.