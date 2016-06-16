Група депутатів замовила чартерний літак, щоб відвідати матч збірних України та Північної Ірландії у Франції - джерело
10:30, 16 червня 2016Суспільство
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Група народних депутатів о 13.00 вилітає чартерним рейсом на Євро-2016 до Франції.
Сьогодні відбудеться матч збірних України та Північної Ірландії / marino4kamarina.livejournal.com
Про це на умовах анонімності кореспонденту УНІАН повідомив один з народних депутатів.
За його словами, на 13.00 ці народні депутати замовили чартерний літак для того, щоб вилетіти до Франції, де відбудеться матч збірних України та Північної Ірландії.
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Нагадаємо, сьогодні 16 червня, у французькому Ліоні збірна України проведе другий матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стане команда Північної Ірландії.
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