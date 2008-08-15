У Луганській області в.о. мера вхопили за руку з хабарем

В Луганській області правоохоронці викрили в отриманні хабара виконувача обов’язків одного з міських голів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, керівник міста вимагав та отримав 900 грн. хабара від посадовця молодіжного об’єднання за надання йому в оренду приміщення для проведення семінару.

Прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.