У Луганській області в.о. мера вхопили за руку з хабарем
12:16, 15 серпня 2008Суспільство
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Порушено кримінальну справу
В Луганській області правоохоронці викрили в отриманні хабара виконувача обов’язків одного з міських голів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, керівник міста вимагав та отримав 900 грн. хабара від посадовця молодіжного об’єднання за надання йому в оренду приміщення для проведення семінару.
Прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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