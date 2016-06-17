На Луганщині чергового бойовика засудили до 3 років тюрми

Як повідомляє прокуратура Луганщини, встановлено, що наприкінці жовтня 2015 року мешканець Міловського району добровільно увійшов до лав структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування – окремого батальйону управління та охорони військової частини, діючого на території міста Луганська, де був призначений на посаду механіка-радіотелефоніста.

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«Перебуваючи у складі вказаного «батальйону», обвинувачений виконував накази так званого «керівництва», ніс службу по військовій частині, перевантажував бойові припаси, за що отримував грошові кошти», - сказано в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.