Призначено гендиректора ДК ”Газ України”

НАК "Нафтогаз України" своїм наказом призначила генеральним директором дочірньої компанії "Газ України" Сергія ЗУБОВА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

За словами співрозмовника Агентства, 44-річний С.ЗУБОВ раніше обіймав посаду голови правління ВАТ "Київгаз", з грудня 2003 по квітень 2005 рр. був директором із питань інвестиційної діяльності ради директорів ДК "Газ України".

Також представник служби повідомив, що виконуючий обов`язки першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир ЯКУБЕНКО представив сьогодні С.ЗУБОВА апарату компанії.

До цього, з квітня 2005 року, ДК "Газ України" керував Олександр БОЛКІСЄВ.

Довідка УНІАН. Сергій ЗУБОВ народився в 1962 році в Краматорську Донецької обл. У 1991 році закінчив Краматорський індустріальний інститут. Трудову діяльність розпочав у 1980 році на Новокраматорському машзаводі.

"Газ України" є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", яка займається реалізацією газу. З 2002 року компанія є монополістом у реалізації в Україні газу, який закуповує і видобуває НАК "Нафтогаз України".