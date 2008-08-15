Підрозділи ЧФ РФ у Севастополі перевели у вищий ступінь бойової готовності
15:11, 15 серпня 2008Суспільство
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Про це УНІАН повідомило джерело
У Севастополі деякі підрозділи та військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації переведені у вищий ступінь бойової готовності.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до штабу ЧФ Росії.
Зокрема, за даними співрозмовника агентства, у вищий ступінь бойової готовності і на казармене положення переведений полк морської піхоти ЧФ Росії, який дислокується у м. Севастополі. Цей полк, зокрема, є одним з найбільш боєготових військових формувань Чорноморського флоту РФ, зазначив співрозмовник.
Наразі про причини такого рішення даних немає.
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