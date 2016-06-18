Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння в Ізмаїлі зросла до 82 осіб - ОДА

Про це повідомляє Одеська ОДА на своїй сторінці в Facebook.

"Одеська обласна державна адміністрація інформує, що станом на 18.00, на сьогодні, 17 червня 2016 року, в лікувально-профілактичні заклади міста Ізмаїла та Ізмаїльського району звернулось за медичною допомогою 82 особи (з них 57 - діти) з ознаками розладів шлунково-кишкового тракту. Діти госпіталізовані в дитячі відділення лікарень міста з створенням додаткового ліжкового фонду", - наголошується в повідомленні.

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Як зазначається, на даний момент, створена обласна робоча група з числа працівників Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення ОДА і СЕС із залученням фахівців, епідеміологів, інфекціоністів, бактеріологів, фахівців з комунальної гігієни. Також спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій видано накази про проведення заходів у осередку.

Також Ізмаїльська райдержадміністрація рекомендує скоротити кількість виїздів в Ізмаїл у вихідні та святкові дні, а також обмежити організацію масових заходів у селах району у зв'язку з виникненням масових захворювань невідомого походження.

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Як повідомляв УНІАН, вчора Державна санітарно-епідеміологічна служба повідомляла про спалах гострої кишкової інфекції в Ізмаїльському районі Одеської області, в результаті якої госпіталізовано 50 осіб, у тому числі 39 дітей.

Перші 28 хворих, у тому числі 21 дитина, звернулися за допомогою увечері 16 червня.

Попередній діагноз: гострий гастроентероколіт.

Розпочато відповідне розслідування.