На Львівщині згоріла птахофабрика: загинуло майже 20 тисяч голів птиці

Сьогодні на птахофабриці у Львівській області виникла пожежа, в результаті чого загинули майже 20 тисяч голів живої птиці, повідомляє прес-служба ДСНС.

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"18 червня о 16:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м. Пустомити по вул. Фабрична, 19 на території птахофабрики, в цегляній одноповерховій будівлі", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, пожежу було локалізовано о 17:18, ліквідовано о 17:36. Вогнем знищено технологічне обладнання, 19 695 голів живої птиці та дах на площі 800 квадратних метрів.

"Пожежею знищено несучі конструкції даху, що призвело до його обвалу по всій площі. Врятовано поруч розташовану сусідню будівлю", - підкреслили у відомстві.