В Миколаєві згоріло 6 автобусів (фото, відео)

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області, 21 червня о 3:27 надійшло повідомлення про пожежу автобусів на вулиці Будівельників в Ленінському районі.

Службу порятунку за номером «101» повідомив охоронець стоянки, на якій горіли автобуси. До місця виклику було направлено по два відділення 3 і 4 пожежно-рятувальних частин та автомобіль газодимозахисної служби.

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Після прибуття рятувальників було встановлено, що через не вжиті вчасно охороною стоянки заходи вогонь перекинувся на автобуси, що стояли поряд, та тягач DAF.

Вогнеборці врятували тягач та ще один автобус, натомість 6 автобусів «Еталон» вогнем було знищено.

Пожежу на площі 100 квадратних метрів було ліквідовано о 4:30.

Причина загорання наразі встановлюється.