На Київщині затримали 25-річну переселенку, що намагалась продати власне немовля (фото)
Прокуратурою Київської області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Київській області затримано 25-річну мати, яка намагалась продати власну дитину за 40 тисяч гривень.
Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київщини.
Установлено, що жінка, яка є переселенкою з тимчасово окупованої території Донбасу, вирішила продати свою новонароджену дитину задля власного збагачення. Судячи з назви зображення на сайті прокуратури, мова йде про дівчинку.
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Під час передачі коштів жінку було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
На даний час тривають невікладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання затриманій особі запобіжного заходу.