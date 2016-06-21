На Київщині затримали 25-річну переселенку, що намагалась продати власне немовля (фото)

13:23, 21 червня 2016
Суспільство
1452 0

Прокуратурою Київської області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Київській області затримано 25-річну мати, яка намагалась продати власну дитину за 40 тисяч гривень.

kobl.gp.gov.ua

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київщини.

Установлено, що жінка, яка є переселенкою з тимчасово окупованої території Донбасу, вирішила продати свою новонароджену дитину задля власного збагачення. Судячи з назви зображення на сайті прокуратури, мова йде про дівчинку.

Читайте такожУ Харкові біля кільцевої дороги знайшли покинуте немовля

Під час передачі коштів жінку було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч.3 ст.149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час тривають невікладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання затриманій особі запобіжного заходу.

kobl.gp.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter