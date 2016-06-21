На Київщині затримали 25-річну переселенку, що намагалась продати власне немовля (фото)

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київщини.

Установлено, що жінка, яка є переселенкою з тимчасово окупованої території Донбасу, вирішила продати свою новонароджену дитину задля власного збагачення. Судячи з назви зображення на сайті прокуратури, мова йде про дівчинку.

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Під час передачі коштів жінку було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час тривають невікладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання затриманій особі запобіжного заходу.