У центрі Дніпра трамвай зіткнувся з автомобілем

Як повідомляють очевидці Vgorode, мабуть, водій не помітив трамвай, коли почав переїзд рейок.

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Тепер в бік пр. Гагаріна тимчасово не ходять трамваї по вул. Святослава хороброго.

Згідно з повідомленням, на щастя, в аварії ніхто не постраждав. У поліції підтвердили слова очевидців, водій автомобіля Toyota Avensis і, правда, хотів "проскочити", але не встиг.