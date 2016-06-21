У центрі Дніпра трамвай зіткнувся з автомобілем
14:01, 21 червня 2016Суспільство
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У Дніпрі на вул. Святослава хороброго (Чкалова) сталася аварія - трамвай зіткнувся з автомобілем.
В аварії ніхто не постраждав / dp.vgorode.ua / Фото очевидців.Типовий Дніпро
Як повідомляють очевидці Vgorode, мабуть, водій не помітив трамвай, коли почав переїзд рейок.
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Тепер в бік пр. Гагаріна тимчасово не ходять трамваї по вул. Святослава хороброго.
Згідно з повідомленням, на щастя, в аварії ніхто не постраждав. У поліції підтвердили слова очевидців, водій автомобіля Toyota Avensis і, правда, хотів "проскочити", але не встиг.
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