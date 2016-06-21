Отруєння в Ізмаїлі йде на спад: кількість хворих знижується

Про це повідомляє Думская.net з посиланням на заяву мера Андрія Абрамченка.

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"З початку спалаху кишкової інфекції в стаціонари Ізмаїла та Ізмаїльського району надійшли 460 осіб (з них 281 – діти). А станом на ранок вівторка, 21 червня, в лікарнях отримують лікування 215 осіб (у тому числі, 111 дітей)", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, за ніч з 20 на 21 червня в лікарні Ізмаїла та Ізмаїльського району надійшли 28 осіб, з них 12 – діти.

"У той же час при загальному зниженні кількості хворих має місце збільшення кількості дорослих, які звертаються за лікарською допомогою. Причина тому — зневага до суворого виконання елементарних правил санітарії та гігієни. У минулі вихідні поліції і прикордонникам доводилося витягати з води людей, що купаються, які наражають на небезпеку підхопити кишкову інфекцію не тільки себе, але і інших. У зв'язку з цим нагадую про необхідність суворого виконання вимог санітарних норм та про тимчасову заборону на купання у водоймах", - зазначив мер.