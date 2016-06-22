У Москві ФСБ намагалася завербувати українського дипломата

10:16, 22 червня 2016
Суспільство
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ФСБ РФ намагалася завербувати українського дипломата в Москві.

inforesist.org

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що російська спецслужба діяла через однокурсника дипломата, з яким він навчався у військовому училищу, а на сьогодні є полковником запасу збройних сил Росії.

ФСБ тиснула на нього, проводила бесіди, щоб змусити звернутися до українського дипломата з пропозицією про конфіденційне співробітництво. Російські спецслужби за згоду пропонували вирішити питання з приватизацією майна дипломата у тимчасово анексованому Криму та сприяти перевезенню родини до РФ, погрожували, в разі відмови, створити умови для мобілізації сина до лав Збройних сил України з подальшим його направленням до зони АТО.

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Перевірка СБУ виключила наявність такої можливості в російської ФСБ.

Дипломат після інструктажу української контррозвідки відмовився від подальших контактів та обговорень щодо запропонованої "співпраці". Співробітники СБУ забезпечили захист родини працівника шифрувального відділу та організували його повернення на Батьківщину.

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