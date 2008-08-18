Експерти назвали двох прохідних кандидатів на крісло мера Харкова

Боротьба за крісло мера Харкова розгорнеться між діючим мером Михайлом ДОБКІНИМ і народним депутатом Олександром ФЕЛЬДМАНОМ.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» спільно з Агентством моделювання ситуацій, представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Згідно з результатами опитування, 63,8% експертів вважають «маловірогідними» дострокові вибори мера Харкова. При цьому 32% експертів відзначають «середню» вірогідність і 4,2% - «високу».

Якщо дострокові вибори все ж таки відбудуться, то основними кандидатами на посаду міського голови, на думку експертів, окрім діючого мера М.ДОБКІНА (70%), будуть представник БЮТ О.ФЕЛЬДМАН (76%), Володимир ШУМІЛКІН (59%), Олександр ПРОТАС (26%), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (24%), Арсен АВАКОВ (22%)

З них найбільші шанси на перемогу має діючий мер М.ДОБКІН - так вважають 17 експертів із 47-ми опитаних (37% відповідей). Також серйозні шанси на перемогу має головний конкурент міського голови О.ФЕЛЬДМАН - 11 експертів (24% відповідей) говорять про його високі шанси стати мером за результатами дострокових виборів. На думку експертів, саме між цими двома фігурами розгорнеться справжня боротьба за посаду мера Харкова. Значних шансів у „третіх сил” і „темних конячок”, на думку експертів, немає.

В цілому, зазначають соціологи, відповіді експертів на дане запитання не дуже надійні, оскільки 25,5% експертів обрали варіант «Важко відповісти». На загальну думку експертів, ситуація в Харкові дуже невизначена: „це рівняння з багатьма невідомими”, „багато що залежатиме від термінів виборів, політичних взаємовідносин Партії регіонів, «Єдиного Центру», НСНУ і БЮТ у Києві”, а також від кадрової політики Партії регіонів у Харкові.

34,6% опитаних вважають, що Партія регіонів може підтримати М.ДОБКІНА на посаду мера Харкова у разі проведення позачергових виборів Харківського міського голови. Разом із тим, 26,9% вважають, що Партія регіонів підтримає «точно не М.ДОБКИНА», і 11,5% - «підтримає іншого кандидата». Серед відповідей на «відкриті» запитання неодноразово зустрічається думка про те, що Партія регіонів «в останню мить» висуне нову і несподівану фігуру, яку не хочуть «засвічувати» завчасно.

Більшість експертів вважає, що для безумовної підтримки Партією регіонів на наступних виборах М.ДОБКІНУ доведеться відмовитися від співпраці з секретарем міськради Харкова Геннадієм КЕРНЕСОМ (19%), адже у останнього шансів утриматися при владі набагато менше. 41% опитаних вважають, що в майбутньому «Г.КЕРНЕС вимушений буде шукати своє місце в «позахарьківському» політичному полі» і «Г.КЕРНЕС перестане займатися політикою».

Експертне опитування «Соціально-політична ситуація в Харкові і сценарії її розвитку станом на початок серпня 2008 р.» проведене Центром соціальних технологій «Соціополіс» спільно з Агентством моделювання ситуацій у період з 7 по 12 серпня 2008 р. Група складалася з 47 експертів, які представляли Харків (25 чоловік) і Київ (22 особи).