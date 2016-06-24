Україна та Польща поглиблять співпрацю у сфері вищої освіти і науки - Міносвіти

Про це під час зустрічі домовились міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Віце-прем’єр-міністр, міністр досліджень та вищої освіти Польщі Ярослав Говін, повідомляє прес-служба українського відомства.

Зокрема, угода допоможе поглибити співпрацю у сферах академічної доброчесності та міжуніверситетської мобільності.

Читайте такожГриневич сподівається, що українська система освіти стане привабливішою

За словами Говіна цей договір має бути підготовлено та підписано на рівні міністерств в грудні 2016 року під час його візиту до Києва.

Гриневич відзначила, що сьогодні існує диспропорція – студентів, що використовують програми мобільності, значно більше, ніж викладачів та дослідників. Вона припустила, що створення спільних україно-польських програм для вчителів та науковців могло б значно покращити цю ситуацію.

Віце-прем’єр міністр, міністр досліджень та вищої освіти Польщі зазначив, що країни планують створювати спільну інтернет-платформу для вишів, що допоможе поглибити партнерські стосунки між ними.

“Сьогодні ми обговорювали програму подвійних дипломів між польськими та українськими університетами, коли студент навчаючись на спільних програмах може отримати два дипломи - польського та українського зразка. Це дозволить відкрити додаткові можливості для студентів та поглибить співпрацю українських та польських вишів”, - зазначила Гриневич під час спілкування з пресою.

Читайте такожГриневич: Бюджет всієї української науки дорівнює бюджету одного європейського університету

Крім того, Гриневич та Говін домовились про поглиблення співпраці України та Польщі в рамках програми наукових досліджень і інновацій ЄС «Горизонт 2020».

“Саме з польськими університетами, польськими науковими інституціями ми зможемо досягнути більшого успіху від участі в програмі «Горизонт 2020». В першу чергу, це посилить інституційну спроможність наших вишів, адже, коли розвивається наука в університетах, то і якість вищої освіти в них стає кращою”, - пояснила міністр освіти і науки. Під час зустрічі в Міністерстві національної освіти Польщі йшлося про питання співпраці між Україною та Польщею у сфері загальної середньої освіти.

Програмою візиту міністра освіти і науки України Лілії Гриневич до Польщі 22 – 26 червня також передбачено її участь у роботі українсько-польського експертного семінару «Нова Українська Школа», підкреслюється в повідомленні.