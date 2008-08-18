Внаслідок конфлікту з Грузією Росія втратила $7 мільярдів
17:07, 18 серпня 2008Суспільство
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На самому лише відтокові капіталу
Відтік капіталу з Росії у період конфлікту в Грузії становив 7 млрд. доларів.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це заявив віце-прем`єр, міністр фінансів Російської Федерації Олексій КУДРІН.
"На 6 млрд. доларів у п`ятницю і на 1 млрд. доларів у понеділок - це було виведення валюти з Росії", - сказав О.КУДРІН.
Міністр фінансів РФ додав, що, за його оцінками, чистий приплив капіталу на кінець 2008 року буде нижчим за прогноз Центробанку Росії, встановленого на рівні 30-40 млрд. доларів.
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