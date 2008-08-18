Внаслідок конфлікту з Грузією Росія втратила $7 мільярдів

Відтік капіталу з Росії у період конфлікту в Грузії становив 7 млрд. доларів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це заявив віце-прем`єр, міністр фінансів Російської Федерації Олексій КУДРІН.

"На 6 млрд. доларів у п`ятницю і на 1 млрд. доларів у понеділок - це було виведення валюти з Росії", - сказав О.КУДРІН.

Міністр фінансів РФ додав, що, за його оцінками, чистий приплив капіталу на кінець 2008 року буде нижчим за прогноз Центробанку Росії, встановленого на рівні 30-40 млрд. доларів.