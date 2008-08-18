У підтоплених скотомогильниках сибірки не виявлено

Аналізи всіх без винятку проб грунту, взятих із скотомогильників в Івано-Франківській області, дали негативні результати щодо наявності в них спор сибірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини області Олександр СТРАТІЙЧУК.

За його словами, «проби грунту були відібрані з усіх 365 скотомогильників краю, зокрема з 11 тих, які були подтоплені під час повені”.

А.Стратійчук зазначив, що “відсутність позитивних результатів аналізів означає, що худобі, яку випасатимуть поряд, а отже і людям, сибірка не загрожує, але, звичайно, для повної гарантії (адже одиночні спори цієї інфекції можуть жити в грунті і десятки років) доступу туди тваринам і людям і надалі не повинно бути. Рови і огорожі навколо скотомогильників потрібно відновити”.

Начальник ГУ ветмедицини зазначив, що Державна ветеринарна служба тримає під контролем епізоотичну ситуацію в області. «На сьогодні про якусь реальну небезпеку спалахів інфекцій говорити, на щастя, не випадає, – додав він. - Якщо і виникають випадки тих чи інших захворювань худоби, то їх рівень не вищий, ніж був на цей час минулого року, і вони не пов`язані з наслідками повені”.

А.Стратійчук також повідомив, що, “оскільки до повені не все поголів`я великої рогатої худоби, кіз, овець і коней з різних причин охопили плановими профілактичними заходами, то тепер і цих тварин щеплять від сибірки, свиней - від класичної чуми”.

Шляхом обходів по подвір`ях обстежена вже вся худоба в господарствах мешканців, що постраждали від повені сів і селищ краю, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, санепидеміологи Прикарпаття заявляли, що не виключають спалаху сибірки у худоби, яка перебуває на підтоплених територіях.

Заступник головного санітарного лікаря Івано-Франківської області Марія БОЙКО повідомила, що медики побоюються спалаху сибірської виразки у худоби, оскільки водою були затоплені скотомогильники, в яких могли бути поховані хворі тварини.

*** Сибірка - гостре інфекційне захворювання тварин і людей. Збудником його є бацила, здатна тривалий час зберігатися у вигляді спор у воді, харчових продуктах і грунті (до 70 років), зберігаючи здатність розвиватися, потрапивши в сприятливі умови - організм тварини або людини. Інкубаційний період триває 2-14 днів.