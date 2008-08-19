ЄБРР візьме участь у синдикованому кредиті "Кроноспан Україна"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) візьме участь у синдикованому кредиті на суму 28,5 млн. євро компанії "Кроноспан Україна" - виробника плит з деревини, яка є частиною "Групи Кроноспан" і знаходиться у Нововолинську в північно-західній частині України. Кредитний договір був підписаний у п`ятницю 15 серпня. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, до 12 млн. євро будуть синдиковані комерційним банкам. Процес синдикації, організатором якого виступає ЄБРР, знаходиться на завершальній стадії. Кошти кредиту будуть використані для будівництва заводу з виробництва волокнистих плит середньої щільності (ВПСЩ) в Україні.

Також повідомляється, що цей кредит є успішним продовженням співпраці, започаткованої в 2006 році між Банком і компанією "Кроноспан Україна ", коли ЄБРР надав їй кредит на суму 60 млн. євро для будівництва заводу з виробництва деревно-стружкових плит. Даний проект дозволить компанії "Кроноспан" побудувати завод з виробництву волокнистих плит середньої щільності з річною продуктивністю 168 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Компанія «Кроноспан Україна» належить «Kronospan Holdings East Limited» (Кіпр), частини австрійської «Kronospan Group» - провідного світового виробника плит на основі деревини.

Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на липень 2008 р., він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму 3,5 млрд. євро в рамках більш ніж 170 проектів.