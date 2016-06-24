ГПУ затримала "беркутівця", підозрюваного у побитті "майданівців" на даху колонади стадіону "Динамо"

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

Зазначається, що колишній "беркутівець" підозрюється у заподіянні 21 січня 2014 року середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом учасникам акцій протесту на даху колонади стадіону "Динамо", що на перехресті вулиці Грушевського та Паркової дороги в Києві.

Екс-"беркутівцю" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

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Суд відмовив слідчому і прокурору в обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

В ГПУ також повідомили, що на даний час екс-"беркутівець" працює у територіальному підрозділі поліції.