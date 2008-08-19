Як в аеропорту «Бориспіль» боротимуться з крадіжками багажу

Керівництво міжнародного аеропорту «Бориспіль» та працівники Служби авіаційної безпеки проводять роботу з попередження та профілактики крадіжок майна пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, в аеропорту вже прийнято ряд заходів для недопущення розкрадання майна пасажирів. Проводиться ротація персоналу вантажників та служби авіаційної безпеки. Також спільно з працівниками МВС здійснюються контрольні перевірки зберігання речей працівників та несподівані перевірки бригад вантажників під час завантаження/розвантаження багажу, вантажу, бортових відправлень та борових припасів на борту повітряного судна.

Вже визначено окремий контрольний пункт пропуску для проходу вантажів. Заплановано придбання спеціальних технічних засобів для транспортування багажу та збільшення кількості місць для пакування багажу у терміналах.

Проводиться закупівля мініатюрних камер для встановлення їх у вантажних відсіках.

Найближчим часом планується введення колективної матеріальної відповідальності для вантажників.

Обговорюється необхідність залучення сучаснішого технічного обладнання у процесі реконструкції терміналу «В» для перегляду багажу. З метою посилення нагляду в зонах контролю багажу виставлено додаткові пости Служби авіаційної безпеки.

Посилено контроль і перевірку транспорту, що виїжджає за межі та в’їжджає на територію аеропорту.

Працівники Служби авіаційної безпеки спільно з працівниками авіакомпаній проводять планові комісійні огляди багажу пасажирів «проблемних» рейсів (рейсів з великою кількістю скарг щодо нестачі вмісту багажу ) відповідно до графіку.

В аеропорту «Бориспіль» затверджено персональний склад комісії з питань правопорушень та боротьби зі злочинами і крадіжками на підприємстві. Засідання комісії проводиться один раз на місяць відповідно до рішення голови комісії.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України у ході перевірки встановила численні факти порушень закону в роботі службових осіб аеропорту “Бориспіль”, Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку та органів внутрішніх справ щодо виконання покладених на них функцій із забезпечення збереження багажу пасажирів, запобігання його розкрадання, попередження цих злочинів та профілактики злочинності.

За даними Генпрокуратури, лише до найбільших авіаперевізників у 2007 році надійшло понад 11 тис. звернень пасажирів про відшкодування збитків від розкрадання багажу та майже 2 тис. - цього року.