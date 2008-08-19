Ющенку дорікають, що він демонструє знання російської мови
14:24, 19 серпня 2008Суспільство
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А як спілкуватися з Медведєвим?
|Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ЛОЗИНСЬКИЙ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.
Президент Світового конгресу українців переконаний, що Президент України повинен спілкуватися виключно українською мовою.
“Президент (України – УНІАН) при зустрічі з Президентом Росії на території України мусить спілкуватися через перекладача, розмовляти українською мовою, а не показувати, що він знає російську мову. Якщо є пошана до цієї мови, то ця мова розвиватиметься на українській території”, - заявив А.ЛОЗИНСЬКИЙ.
Він також вважає, що влада докладає недостатньо зусиль для розвитку мови.
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