Ющенку дорікають, що він демонструє знання російської мови

Президент Світового конгресу українців Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ пропонує Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ спілкуватись зі своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ через перекладача.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ЛОЗИНСЬКИЙ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент Світового конгресу українців переконаний, що Президент України повинен спілкуватися виключно українською мовою.

“Президент (України – УНІАН) при зустрічі з Президентом Росії на території України мусить спілкуватися через перекладача, розмовляти українською мовою, а не показувати, що він знає російську мову. Якщо є пошана до цієї мови, то ця мова розвиватиметься на українській території”, - заявив А.ЛОЗИНСЬКИЙ.

Він також вважає, що влада докладає недостатньо зусиль для розвитку мови.