У Києві зламайся Інтерсіті на Львів: пасажири годину чекали новий потяг

Напередодні поїзд №742, який прямував за маршрутом Київ - Львів, зупинився в Святошинському районі, де простояв цілу годину на спеці через поломку.

Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на очевидців.

За їх словами, машиніст заявив, що поломка сталася через те, що пасажири дуже активно пересувалися вагоном і пошкодили кабелі.

Зазначимо, що за годину прибув новий поїзд, який і доставив людей до пункту призначення.