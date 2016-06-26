У Києві зламайся Інтерсіті на Львів: пасажири годину чекали новий потяг
14:21, 26 червня 2016Суспільство
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Машиніст заявив, що поломка сталася через те, що пасажири дуже активно пересувалися вагоном і пошкодили кабелі.
За годину прибув новий поїзд, який і доставив людей до пункту призначення / Фото Facebook
Напередодні поїзд №742, який прямував за маршрутом Київ - Львів, зупинився в Святошинському районі, де простояв цілу годину на спеці через поломку.
Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на очевидців.
За їх словами, машиніст заявив, що поломка сталася через те, що пасажири дуже активно пересувалися вагоном і пошкодили кабелі.
Зазначимо, що за годину прибув новий поїзд, який і доставив людей до пункту призначення.
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