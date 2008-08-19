Помер Альгімантас Масюліс (додані фото)

У Литві у віці 76 років помер один з найбільших артистів театру і кіно Альгімантас Масюліс. Про його смерть повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Литовське радіо.

Масюліс був провідним актором Паневезького драматичного театру, а з 1976 року служив в Каунаському драматичному театрі. Крім того, він багато знімався в кіно. Всесоюзну популярність йому принесла драма Вітаутаса Жалакявічюса "Ніхто не хотів помирати" (1966), де зіграли відомі прибалтійські актори: Вія Артмане, Донатас Баніоніс, Регімантас Адомайтіс, Юозас Будрайтіс.

У 1968-му він з`явився в одній з головних ролей - Віллі Шварцкопфа в популярному телефільмі "Щит і меч".

У 1970-х Масюліса запрошували в безліч пригодницьких картин: "Крах інженера Гаріна" Леоніда Квініхідзе, "Діаманти для диктатури пролетаріату" Григорія Кроманова, "Стріли Робін Гуда" і "Балада про доблесного лицаря Айвенго" Сергія Тарасова, "Це солодке слово - свобода" Вітаутаса Жалакявічюса, "Дума про Ковпака" Тимофія Левчука, "Доля" Євгена Матвєєва , "Блакитний карбункул" Миколи Лук`ьянова та багато інших, нагадує Лента.ру. Важко уявити фільм про Велику вітчизняну війну без німецького группенфюрера чи майора в його виконанні.

У театрі Альгімантас Масюліс виконував ролі в постановках п`єс Шекспіра, Стріндберга, Ібсена, Бомарше.