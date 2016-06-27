У Дніпрі розгорнули найбільший прапор України (фоторепортаж)

Стяг повністю відповідає реальним пропорціям - 2:3. На розгортання прапора приїхала Надія Савченко, передає місцевий сайт 056.ua.

Як розповіла легендарна українка, цей прапор потрапив до Книги рекордів України. Він об'їхав всю країну. Саме його розгорнули в Маріуполі, коли місто звільнили від окупантів.

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Вперше найбільший прапор України розгорнули у столиці навпроти КНУ ім. Тараса Шевченка у 2012-му.