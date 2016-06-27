У Рівному затримали полковника поліції, який перебував у нетверезому стані за кермом
У Рівному 27 червня патрульні затримали полковника поліції, який перебував у нетверезому стані за кермом автомобіля Volkswagen Caddy.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області, поблизу Пагорбу Слави водія автомобіля патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху.
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Під час спілкування правоохоронці помітили у нього явні ознаки сп’яніння. До того ж водій, полковник поліції, який працює в одному з територіальних підрозділів Нацполіції, поводився нетактовно щодо патрульних.
За результатами освідчення з використанням приладу «Drager» рівень алкоголю у водія склав 0,96 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле.
«Поступово, ми все ж таки досягнемо високого рівня професіоналізму поліцейських та очистимо наші лави від негідних працівників», - прокоментував ситуацію начальник головного управління Національної поліції в Рівненській області Сергій Князєв.