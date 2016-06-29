Справу щодо колишнього заступника командувача ВМС України, який вчинив дезертирство, направили до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України.

Колишній віце-адмірал, вчинивши дезертирство із Військово-морських Сил Збройних Сил України, з липня 2014 року перебував на посаді заступника командувача Балтійським флотом ВМС РФ. У березні 2016 року він призначений заступником командувача Чорноморським флотом ВМС РФ.

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У червні 2016 року військовою прокуратурою Південного регіону йому було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.111(державна зрада); ч. 1 ст. 408(дезертирство); ч. 3 ст. 110(посягання на територіальну цілісність і недоторканість України); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичній організації); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.