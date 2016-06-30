На Луганщині судитимуть угруповання, яке звинувачують у вбивстві мера Старобільська

Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що в кінці 2015 житель Марківського району Луганської області з метою вчинення умисного вбивства Живаги за замовленням організував злочинну групу, учасники якої ретельно готувалися до скоєння злочину, зокрема, вели спостереження за об'єктом нападу, вивчали його розпорядок дня, місця перебування, проводили тренувальні стрільби з вогнепальної зброї.

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У лютому 2016 року, відповідно до розробленого плану, біля будівлі Старобільської міської ради учасники гурту тричі вистрілили з вогнепальної зброї, вбивши мера.

Крім того, під час досудового слідства встановлено, що один із учасників групи у вересні 2014 року вистрілив з гранатомета РПГ-22 в будинок голови однієї з районних адміністрацій області, в результаті чого потерпілі дістали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Дії обвинуваченого за даним фактом кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (завершений замах на вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, на замовлення, у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб), ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими боєприпасами). Максимальне покарання, передбачене цими статтями - позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, мер Старобільська Луганської області Живага помер 22 лютого в автомобілі «швидкої допомоги» від отриманих вогнепальних поранень в голову і шию. Його ввечері під час обходу території виявив сторож.Живага без свідомості лежав на землі у внутрішньому дворі Старобільського міськвиконкому.

26 лютого співробітники кримінальної поліції Головного управління Национальної поліції у Луганській області спільно з працівниками СБУ за підозрою у скоєнні вбивства затримали раніше судимого 22-річного жителя Марківського району. За словами затриманого, вбивство він скоїв з корисливих мотивів. Співробітники поліції 18 квітня затримали другого підозрюваного у вбивстві Живаги.

В ніч на 19 вересня 2014 р. з гранатомета було обстріляно будинок голови райдержадміністрації в смт Марківка Луганської області. Сам голова не постраждав, а його дружина була госпіталізована.