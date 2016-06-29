"Республіка без олігархів": Поліція констатує зростання злочинності на окупованій території Донецької області

Про це написав начальник ГУ Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

"У "республіці без олігархів" злочинність зростає. Вбивства на тій території стали нормою життя. Громадяни, які перебувають в окупації, звертаються до органів поліції на підконтрольній території для розслідування злочинів, жертвами яких вони стали, проживаючи на окупованій території", - написав Аброськін.

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Так, за його інформацією, кілька днів тому на окупованій території, у Макіївці, у власній квартирі була вбита з вогнепальної зброї молода жінка. Викрадено документи на машину, квартиру, цінні речі. Сам автомобіль Huyndai Getz також викрадений. Дівчина працювала перукарем в одному із салонів краси міста. 28 червня із заявою про скоєний злочин звернувся її батько, який знайшов тіло. Відомості кримінального провадження внесені поліцією Донецької області до ЄРДР.

Аброськін також повідомив: "За останні шість місяців поліцією Донецької області зареєстровано 294 кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території. Найбільшу кількість правопорушень скоєно в Донецьку - 162, Горлівці - 37, Макіївці - 27, Єнакієвому - 8 та Ясинуватій - 6. За видами злочинів: 14 фактів вбивств, з яких 4 - загальнокримінальної спрямованості (Горлівка - 2, Донецьк та Макіївка - 1) та 10 фактів викрадення громадян; 5 розбійних нападів (Донецьк - 3 і Горлівка - 2); 68 викрадень машин, найбільша кількість у Донецьку - 37, Горлівці - 7, Єнакієвому, Харцизьку, Макіївці - по 2; 36 крадіжок майна громадян, найбільша кількість на території Донецька – 14, Горлівки - 7; 13 фактів шахрайства".

Начальник поліції області зазначає, що "це лише цифри по тих, що звернулися. Неофіційно кількість скоєних злочинів на тій території у рази більше. Жителям на окупованій території в "органах влади молодої республіки" у відповідь на їхні звернення про скоєння злочинів відповідь дається проста: "А на що ви чекали? Терпіть".