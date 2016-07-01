Суд помістив екс-керівника ЦОЯО Лікарчука під домашній арешт

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його син Костянтин Лікарчук. «Моєму батькові призначили домашній арешт з 22:00 до 7:00 на дачі до 28.07.16», - написав він.

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Нагадаємо, напередодні Ігоря Лікарчука допитали у Головному слідчому управлінні Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН 21 липня 2015 року у Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи керівного складу Українського центру оцінювання якості освіти викриті у несанкціонованому втручанні у Систему оцінювання якості освіти та у Реєстр осіб, які пройшли ЗНО, для зміни інформації на користь третіх осіб.

За даними ГПУ, слідство встановило, що службові особи ЦОЯО систематично вносили зміни і знищували інформацію, яка обробляється в базах даних ЦОЯО і зберігається на серверному обладнанні. Як результат, у ручному режимі надавалися незаконні переваги у доступі до вищої освіти. Аналізом вилучених під час обшуків доказів встановлено зміни даних у системі стосовно більш як 100 осіб, заявляли тоді в прокуратурі.

Кабінет міністрів 21 вересня 2015 року звільнив Ігоря Лікарчука з посади директора ЦОЯО.