Журналісти: результати тесту Лікарчука на поліграфі були сфальсифіковані

Про це йдеться в у розслідуванні журналістів В'ячеслава Садовничого і Дениса Бігуса. Журналісти підкреслюють, що спершу Костянтин Лікарчук опублікував на своїй сторінці у соцмережі результати поліграфу, де у відповідь на запитання "Те, що мотивом вашого вступу на держслужбу було отримання відкатів та лівого заробітку – це правда?" він відповів "Так" і ця відповідь була визначена як правдива. Коли йому у коментарях звернули на це увагу, він замінив документ на новий, де у відповіді вже написано "Ні" і вона також визначена правдивою, передає "Українська правда".

Цей же документ опублікований на сайті проекту "Солдат-студент" (архівна копія сайту), співробітники якого проводили перевірку. Однак тут теж документ із незручним запитанням (четвертий з п'яти) був замінений, що видно з відмінності у назві файлів: skr1.jpg, skr2.jpg, skr3.jpg, skr41.jpg, skr5.jpg. Якщо у вікні браузера у адресі http://soldat-student.com.ua/wp-content/uploads/skr41.jpg замінити skr41.jpg на skr4.jpg (архівна копія сторінки), відкриється оригінальний документ, який містить відповідь "Так".

Час публікації файлу skr4.jpg є ранішим, ніж файлу skr41.jpg – перший був опублікований 7 вересня, другий – 9 вересня. Крім того, новий файл не містить відомостей про камеру, якою був зроблений знімок – це теж свідчить про обробку у фоторедакторі.

На сайті "Солдат-студент" також опубліковане відео, на якому Костянтин Лікарчук відповідає на це запитання, однак на ньому обличчя колишнього чиновника затемнене, звук не співпадає з картинкою, а рух щелепи більш схожий як при відповіді "Да", ніж "Нет".

Пізніше Костянтин Лікарчук відреагував на цю інформацію, заявивши, що спершу на роздруківці поліграфа була допущена помилка, яку потім виправили. Він стверджує, що відповів на запитання "Ні".

Нагадаємо, 7 вересня Кабінет міністрів звільнив Костянтина Лікарчука з займаної посади. Він стверджує, що причиною стали його спроби боротися з корупцією на митниці. А сьогодні він опублікував документи, згідно з якими голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має незадекларовану квартиру у Лондоні вартістю майже 100 тис. фунтів.