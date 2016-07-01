На лікуванні за кордоном перебувають 22 поранених у зоні АТО військових
На лікуванні за кордоном перебувають 22 українських військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні проведення АТО.
Про це повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. Крім того, на лікуванні у закладах охорони здоров'я Міноборони перебувають 120 поранених військовослужбовців ЗСУ.
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Також 45 учасників АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах.
"Усього з початку року реабілітаційне лікування пройшли 344 військовослужбовця", - сказала речник.
Гаврилюк також зауважила, що до військових частин продовжує надходити медичне майно, закуплене за кошти держбюджету, а також від вітчизняних та іноземних благодійників. Вона повідомила, що станом на кінець червня МОУ закупило медикаментів на суму майже 83 млн грн, а також 26 млн грн було витрачено на закупівлю медичного обладнання.
"Крім того, до військово-медичних закладів та військових частин Збройних сил України надходить благодійна допомога. Станом на сьогодні надійшло медичного майна у грошовому еквіваленті на суму близько 363 млн грн", - повідомила Гаврилюк.