На лікуванні за кордоном перебувають 22 поранених у зоні АТО військових

Про це повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. Крім того, на лікуванні у закладах охорони здоров'я Міноборони перебувають 120 поранених військовослужбовців ЗСУ.

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Також 45 учасників АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах.

"Усього з початку року реабілітаційне лікування пройшли 344 військовослужбовця", - сказала речник.

Гаврилюк також зауважила, що до військових частин продовжує надходити медичне майно, закуплене за кошти держбюджету, а також від вітчизняних та іноземних благодійників. Вона повідомила, що станом на кінець червня МОУ закупило медикаментів на суму майже 83 млн грн, а також 26 млн грн було витрачено на закупівлю медичного обладнання.

"Крім того, до військово-медичних закладів та військових частин Збройних сил України надходить благодійна допомога. Станом на сьогодні надійшло медичного майна у грошовому еквіваленті на суму близько 363 млн грн", - повідомила Гаврилюк.