Під Києвом затримали голову сільради, яка вимагала хабара у 113 тисяч (фото)
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві землевпорядника та голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київщини.
Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовці вимагали 113 тисяч гривень від комерсанта за сприяння у прийнятті сільрадою рішення про надання дозвільної документації для розміщення автомийки та газової заправки.
Правоохоронці затримали зловмисників у кабінеті голови сільради під час отримання першої частини хабара у розмірі 15 тисяч гривень. Більшу частину грошей зловмисники наказали перерахувати на банківський рахунок.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання для чиновників запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Судячи з фотографій, опублікованих СБУ, йдеться про Вороньківську сільраду.
Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, головою сільради на останніх місцевих виборах було обрано Ніну Яструб.