Директора Карпатського біосферного заповідника затримано на хабарі в 1500 доларів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Гроші чиновник вимагав за сприяння у передачі в оренду для здійснення господарської діяльності приміщення, яке використовується Карпатським біосферним заповідником.

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Наразі посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Чиновнику загрожує покарання позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.