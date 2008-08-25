У Донецькій області загинув шахтар

У місті Шахтарськ Донецької області на шахті ім. Ткачука (ДП «Шахтарськантрацит») загинув гірник.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, трагедія сталася вчора - гірник був придавлений кінцевою голівкою шахтного конвеєра, що зіскочила.

Реанімаційно-протишокова група лікарів, яка прибула на шахту, вже констатувала смерть прохідника, 1951 року народження.